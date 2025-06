Acidente derruba três postes e deixa moradores sem energia na zona leste de São Paulo

um carro colidiu com um poste e derrubou outros dois na manhã desta sexta-feira (6), no Jardim Iguatemi, na zona leste de São Paulo. O motorista foi encontrado dentro do veículo e levado ao hospital com ferimentos leves. Três viaturas do Corpo de Bombeiros e uma do Samu foram enviadas ao local. A área está isolada e as residências próximas estão sem energia. A previsão para restabelecimento é incerta, e equipes trabalham no local para solucionar o problema.



