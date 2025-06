Acidente entre caminhões espalha carga de frutas na rodovia Fernão Dias, em São Paulo

Um acidente ocorreu no quilômetro 60 da rodovia Fernão Dias, em Maíriporã, no sentido São Paulo , envolvendo um caminhão e uma carreta. Um homem ficou ferido e foi levado ao hospital. O caminhão menor subiu em um barranco, enquanto a carga de frutas da carreta, possivelmente melões, ficou espalhada pelo acostamento. O acidente causou cerca de 4 km de congestionamento na região. Imagens mostram os veículos danificados e o tráfego lento no local do incidente.



