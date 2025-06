Acidente entre carro e moto na Marginal Tietê deixa dois feridos

Nesta segunda (2), um acidente na Marginal Tietê, perto da ponte da Casa Verde, envolveu um carro e uma motocicleta, deixou dois feridos, em São Paulo. Os bombeiros estão no local prestando atendimento às vítimas, que são ocupantes da moto. Enquanto aguardam a chegada da ambulância, a CET isola e sinaliza a área para garantir a segurança e o fluxo no trânsito.



