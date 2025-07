Acidentes graves deixam três mortos e vários feridos em Osasco neste fim de semana

Durante o final de semana em Osasco, Grande São Paulo, três graves acidentes resultaram em três mortes e vários feridos. Um deles envolveu uma mulher atropelada por motocicletas durante um rolezinho. Segundo o marido, que estava pilotando a moto, os motociclistas surgiram em alta velocidade. No sábado, um acidente envolvendo quatro veículos, entre eles uma moto destruída, deixou duas vítimas fatais. Já no domingo, um carro preto invadiu a contramão, resultando em quatro pessoas feridas. As causas dos acidentes estão sob investigação.



