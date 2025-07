Adolescente de 15 anos foge de casa após brigar com a mãe

Sofia Félix, de 15 anos, está desaparecida há cinco dias em São Bernardo, ABC paulista. Após uma discussão com a mãe, a jovem foi vista pelas câmeras de segurança saindo de casa por volta das 2h da manhã. Um carro suspeito, registrado circulando pelo bairro, chamou a atenção ao parar em frente à residência e pareceu fotografar Sofia. A família percebeu o sumiço apenas na manhã seguinte e encontrou mensagens de despedida deixadas por ela, incluindo um quadro com a frase "O corte que sempre sangra".



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!