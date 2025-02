Adolescente é apreendido após tentar furtar apartamentos no centro de São Paulo

Um adolescente de 17 anos tentou invadir um condomínio na região da Bela Vista, em São Paulo. Ele se apresentou ao porteiro como amigo de um morador e conseguiu entrar. Dentro do prédio, utilizou uma chave de fenda para tentar acessar os apartamentos, mas não obteve sucesso e tentou fugir pelo mesmo portão. A polícia foi acionada pelos moradores e o jovem foi apreendido com a chave de fenda e cerca de R$ 130. Um comparsa aguardava do lado externo e conseguiu fugir. O porteiro reconheceu o menor de uma tentativa anterior em outro condomínio da mesma área.



