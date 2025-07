Adolescentes são apreendidos após vandalizar ônibus na Avenida Interlagos, em SP

Dois menores de idade foram apreendidos após atacarem um ônibus na avenida Interlagos, na zona sul de São Paulo. Passageiros e o motorista foram surpreendidos por pedras durante o embarque. Estilhaços caíram no chão, e as vítimas se abaixaram para evitar ferimentos. O ônibus não seguiu viagem. Os jovens disseram à polícia que o ataque foi motivado pelo desejo de registrar os atos nas redes sociais.



