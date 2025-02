Advogado de Oruam diz que cantor desconhecia mandado de prisão contra homem que estava na casa dele

O rapper Oruam foi detido por abrigar Yuri Pereira Gonçalves, um traficante foragido, em sua casa no Rio de Janeiro. O cantor saiu sorridente após três horas na delegacia, assinando um termo de compromisso. A polícia realizava um mandado de busca por uma arma exibida em vídeo por Oruam, mas encontrou apenas armas falsas, celulares e um computador. As investigações procuram esclarecer a ligação do rapper com o Comando Vermelho, facção que já foi liderada por seu pai, Marcinho VP. O advogado de Oruam afirma que ele desconhecia o mandado contra Gonçalves. Recentemente, Oruam pagou fiança por outra prisão e levantou suspeitas sobre o episódio ser uma estratégia de marketing.



