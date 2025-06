Advogados são presos acusados de planejar morte de clientes para ficar com patrimônio deles

A polícia civil trouxe atualizações sobre a investigação do assassinato dos empresários José Eduardo Ometo Pavam e Rosana Ferrari, ocorrido em abril na cidade de São Pedro. Quatro pessoas foram presas. Hércules Barroso e Fernanda Morales, advogados das vítimas há mais de 10 anos, são os principais suspeitos de planejarem o crime para se apropriar do patrimônio do casal, estimado em quase 15 milhões de reais. Eles teriam falsificado documentos e convencido as vítimas a transferirem seus bens. A defesa dos advogados nega as acusações, afirmando que não há provas contundentes contra eles.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!