Agente da CET é preso após dirigir viatura embriagado em São Paulo

Um agente da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) foi detido em São Paulo após dirigir uma viatura embriagado. Segundo testemunhas, ele saiu de um bar durante o expediente e bateu em um veículo estacionado. O carro atingido pertencia a João Vitor, que estava com sua família no local. João Vitor registrou a tentativa do agente de recuperar a chave da viatura, destacando a imprudência do ato. Edson Vieira Júnior, o agente, foi indiciado por embriaguez ao volante, mas liberado após pagar fiança de R$ 3.000, arrecadada por colegas de sindicato. A CET informou que está investigando o caso.



