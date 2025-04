Água da chuva invade estação de trem da CPTM e causa transtornos para usuários

As fortes chuvas em Santo André geraram 84 milímetros de precipitação, resultando em alagamentos que afetaram a estação da CPTM Prefeito Celso Daniel, em Santo André (SP. O caos se instalou com catracas danificadas e longas filas de passageiros. "Saí três 15h e cheguei em casa às o23", relatou um trabalhador, que já estava de volta à estação para trabalhar na manhã desta terça (1º). Funcionários orientam sobre os acessos disponíveis na tentativa de minimizar o tumulto. A água atingiu quase a plataforma da estação, danificando armários e equipamentos eletrônicos. Mesmo com a dificuldade, os trens continuam operando.



