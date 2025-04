Alterada, ex-panicat ofendeu policiais e tentou conversar em inglês com eles durante abordagem

Imagens mostram a ex-panicat Ana Paula Leme visivelmente alterada e tentando conversar em em inglês com policiais após se envolver em uma confusão em um mini mercado de Campinas (SP), na noite de segunda-feira (28). Ela chegou a ser detida, mas acabou liberada sem a necessidade de fiança por se tratar de um crime de menor potencial.



É a terceira vez que Ana Paula Leme se envolve em confusão semelhante no período de nove meses.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!