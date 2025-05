Aluna é agredida, sofre ofensas racistas e tem cabelo exibido como troféu em SP

O incidente foi gravado e divulgado nas redes sociais, mostrando o cabelo da vítima sendo exibido como troféu. A mãe da jovem manifestou preocupação e o caso foi registrado como lesão corporal e furto, já que um tênis foi levado. Antes do embate físico, houve comentários racistas contra a vítima. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo declarou que está tomando as medidas necessárias para tratar a situação. Especialistas alertam para a necessidade de diálogo aberto entre pais e filhos para evitar a repetição de casos semelhantes.



