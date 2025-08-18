Aluno e instrutor de autoescola são atropelados por carro desgovernado no Campo Limpo, em São Paulo

Um aluno e um instrutor de autoescola foram atropelados por um carro desgovernado na zona sul de São Paulo, no bairro Campo Limpo. O aluno, Anderson Santana Júnior, de 23 anos, ficou preso embaixo do veículo e sofreu ferimentos graves no fêmur, braços e pernas. Ele está internado no Hospital Municipal do Campo Limpo, onde passou por cirurgias e está afastado do trabalho. De acordo com testemunhas, o motorista do carro afirmou ter perdido o controle do veículo após passar mal. No entanto, o instrutor da autoescola mencionou que as pessoas no local sugeriram que o motorista estava distraído por uma discussão com a esposa. A família de Anderson expressou indignação com a falta de assistência do motorista após o acidente.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!