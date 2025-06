Alunos com boas notas recebem bolsa para ajudar colegas com dificuldade na rede estadual de SP

Um projeto da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo permite que alunos com boas notas ajudem colegas com dificuldades. O programa Aluno Monitor do Bem conta com mais de 7.000 participantes que recebem bolsas entre R$ 200 e R$ 500. Os monitores oferecem aulas informais em diversas disciplinas nas escolas estaduais. Rafaela, uma das alunas monitores, menciona que "é mais informal, é mais legal, então a gente vai se ajudando". Alexandre, que também participa, diz que os alunos "se sentem mais à vontade de falar" com ele. Além disso, iniciativas como o Provão Paulista e intercâmbios incentivam o desempenho acadêmico dos estudantes.



