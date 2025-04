Alunos ficam sem poder beber água após homem tomar banho em caixa d'água de escola de SP

Alunos e funcionários de uma escola estadual do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, foram proibidos de tomar água do local após um homem invadir o estabelecimento e tomar banho na caixa d'água. Um estudante de 15 anos, afirmou ter passado mal: "Fui beber água e acordei com dor de barriga e dor de cabeça". Os pais estão indignados, preocupados com a saúde dos filhos. A Secretaria de Educação informou que está limpando a caixa d'água e planeja reforçar a segurança do local para evitar novas invasões.



