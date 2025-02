Ambulantes e guardas se envolvem em confusão em estação de trem de São Paulo

Um confronto ocorreu entre vendedores ambulantes e seguranças do CPTM de São Paulo durante uma fiscalização na estação Lapa da linha 8 Diamante. Os guardas abordaram os vendedores que realizavam vendas irregulares nas estações. Três ambulantes foram orientados sobre a proibição de venda e se recusaram a parar. Dois deles foram levados à delegacia após serem contidos pelos agentes. A Via Mobilidade afirmou não ter havido agressões de ambas as partes.