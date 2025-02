Amigos de ciclista morto durante assalto fazem novo protesto em frente a parque em São Paulo

Amigos e familiares de Vitor Medrado realizaram um protesto no Parque do Povo, em São Paulo, após a morte dele em um assalto. O evento "Pedal em Pró da Vida" reuniu mais de 100 ciclistas em um trajeto de 9 km até a Ponte do Jaguaré. Vitor foi baleado em frente ao parque quando criminosos em uma moto o atacaram para roubar seu celular. Câmeras de segurança registraram o crime, que durou poucos segundos e permanece sem identificação dos culpados.



