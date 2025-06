Após tragédia em SC, especialista cita falta de regulamentação de voos turísticos de balão

Um acidente com balão em Praia Grande resultou na morte de oito pessoas. Jaime Prado, diretor da Associação Brasileira de Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, ressaltou que o balonismo é regulamentado pela ANAC apenas para atividades esportivas, não havendo normas específicas para o turismo. Ele destacou a urgência de regulamentações e mencionou o envolvimento recente com o Ministério do Turismo para abordar a questão. Prado também chamou a atenção para a necessidade da fiscalização municipal em atividades turísticas, comparando o processo de obtenção de alvará para negócios comuns. A importância de normativas de segurança e a responsabilidade das prefeituras foram pontos frisados durante a discussão.



