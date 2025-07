Apresentador de televisão morre após ser atacado com furadeira durante discussão no interior de SP

O apresentador de televisão Luiz Brito, foi morto ao ser atacado com uma furadeira durante uma discussão em Várzea Paulista (SP). O suspeito, Yuki Costa, instalava uma lixeira no local quando a confusão começou. O crime ocorreu enquanto Brito trazia roupas para o filho de uma amiga e teria sido motivado por ciúmes.



