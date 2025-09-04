Apresentador Raul Gil é internado em hospital de São Paulo

O apresentador Raul Gil foi internado no Hospital Moriah em São Paulo após apresentar fortes cólicas. De acordo com informações fornecidas por seu filho, Raulzinho, a internação ocorreu na quarta-feira (3) e o apresentador passou a noite sob observação médica. Apesar do susto inicial que preocupou amigos e fãs do ícone da televisão brasileira, os exames realizados indicam que seu estado de saúde é estável.

Raul Gil é amplamente reconhecido por sua contribuição à música e à TV no Brasil. Ele tem uma carreira marcada pelo lançamento de jovens talentos musicais e conquistou um lugar especial nos lares brasileiros ao longo dos anos. A notícia de sua internação mobilizou uma corrente de apoio entre admiradores e colegas da indústria televisiva.

Os médicos realizaram coletas sanguíneas para exames detalhados enquanto monitoravam seu quadro clínico durante a estadia hospitalar. Segundo relatos familiares, espera-se que o apresentador receba alta em breve se não houver complicações adicionais.

A comunidade artística expressa votos pela rápida recuperação do "vovô" Raul através das redes sociais e outros meios de comunicação. O público aguarda ansiosamente novas atualizações sobre sua condição nas próximas horas.

aqui!