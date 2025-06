Assaltante é morto em tiroteio na zona sul de São Paulo

Um criminoso foi morto em um tiroteio após realizar um arrastão na zona sul de São Paulo . Quatro indivíduos em três motocicletas tentaram roubar pedestres, exigindo celulares e alianças. Policiais que faziam uma operação na região iniciaram uma perseguição. Um dos assaltantes foi baleado após atirar nos policiais e morreu no local. A motocicleta roubada utilizada no crime foi recuperada.



