Assaltante invade joalheria por duto de ar-condicionado em shopping

Um assaltante entrou em um shopping na zona norte de São Paulo pela tubulação do ar-condicionado e esperou o fechamento do local para invadir uma joalheria. Ele roubou 160 alianças, brincos e pingentes. Durante o roubo, usou o celular como lanterna e se comunicou com uma possível quadrilha. Ao ser descoberto pela segurança, a polícia foi acionada e o suspeito, que estava escondido durante a noite nos dutos, foi preso em flagrante enquanto tentava fugir. Ele foi capturado em uma rua próxima, após cortar a mão ao tentar atravessar um gradil. As joias foram recuperadas e o prejuízo seria de mais de R$ 150 mil. Ferramentas utilizadas no crime foram encontradas na loja. O celular do suspeito será analisado para identificar outros membros da quadrilha.



