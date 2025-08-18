Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Assaltante que ostentava armas nas redes sociais é preso durante perseguição na zona sul de SP

Com o criminoso, os policiais apreenderam um revólver e um celular roubado

Balanço Geral Manhã|Do R7

Um homem que exibia armas nas redes sociais foi preso no bairro do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, após anunciar um assalto a um casal de amigos e atirar cinco vezes contra as vítimas, atingindo uma delas. Durante a fuga em uma moto roubada, o suspeito foi perseguido pela Polícia Militar com o apoio do helicóptero Águia e acabou capturado. A vítima baleada foi socorrida e está internada, sem risco de morte. Com o criminoso, os policiais apreenderam um revólver e um celular roubado.

