Assaltante que ostentava armas nas redes sociais é preso durante perseguição na zona sul de SP

Um homem que exibia armas nas redes sociais foi preso no bairro do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, após anunciar um assalto a um casal de amigos e atirar cinco vezes contra as vítimas, atingindo uma delas. Durante a fuga em uma moto roubada, o suspeito foi perseguido pela Polícia Militar com o apoio do helicóptero Águia e acabou capturado. A vítima baleada foi socorrida e está internada, sem risco de morte. Com o criminoso, os policiais apreenderam um revólver e um celular roubado.



