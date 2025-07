Assalto a farmácia acaba com uma pessoa baleada em Carapicuíba (SP)

O assalto a uma farmácia terminou com um suspeito baleado em em Carapicuíba (SP), nesta sexta-feira (25). Mesmo ferido, o homem conseguiu fugir. Uma mulher que estava com ele acabou presa. Durante a fuga, a motocicleta usada no crime caiu, e ele deixou uma jaqueta para trás. Autoridades monitoram hospitais para localizar o suspeito ferido.



