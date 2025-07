Assalto a farmácia na zona leste de São Paulo termina em perseguição policial e prisão

Um assalto em uma farmácia na zona leste de São Paulo terminou em perseguição policial e prisão. Agentes em patrulhamento notaram o trio em atividade suspeita na farmácia e, ao perceberem que seriam abordados, os criminosos pegaram o carro e tentaram fugir. O alvo dos assaltantes eram medicamentos de alto valor. Foram levados mais de R$ 42 mil em canetas emagrecedoras. Uma mulher foi presa e dois menores foram apreendidos após perseguição. Os roubos a medicamentos de emagrecimento vêm crescendo no Brasil. No ano passado, mais de oito mil canetas emagrecedoras foram roubadas em todo o país. Há três semanas, a polícia apreendeu 400 canetas emagrecedoras no Paraná, no fundo falso de um porta-malas em um carro com destino a São Paulo.



