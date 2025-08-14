Assaltos no Brás: confira dicas para se proteger no maior centro comercial de SP
Guardas civis flagram tentativa de roubo e especialistas recomendam medidas de segurança
Os assaltos na região do Brás, região central de São Paulo, continuam sendo uma preocupação. Uma mulher foi cercada por dois homens tentando roubar sua bolsa. Guardas civis intervieram e detiveram os suspeitos. No Brás, foram relatados 3.070 roubos e furtos este ano. Para evitar ser vítima, é recomendado manter celulares e objetos de valor próximos ao corpo e evitar distrações em locais com grande movimentação.
