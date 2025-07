Ataques continuam, e São Paulo tem mais de 20 ônibus apedrejados em 24 horas

Nas últimas 24 horas, cerca de 20 ônibus foram depredados na Grande São Paulo . Desde 12 de junho, quase 350 veículos do transporte de passageiros foram alvos de vandalismo. Um caso recente deixou uma passageira ferida, ao ser atingida por uma pedra. As autoridades acreditam que gangues organizam os ataques como parte de desafios na internet. A delegacia de crimes cibernéticos está envolvida na investigação para rastrear e identificar os responsáveis. Os ataques ocorreram em locais como a Avenida das Nações Unidas e a Estrada do Campo Limpo. O sindicato dos motoristas solicitou uma reunião urgente com a Secretaria de Segurança Pública para discutir medidas de segurança. Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte e a SP Trans condenaram os atos de vandalismo e estão colaborando nas investigações.



