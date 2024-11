Autista é impedida de entrar em show com cão de apoio emocional

A veterinária Letícia tem transtorno do espectro autista e síndrome do pânico. Para lidar com as crises, ela conta com o apoio de Jackson, seu cão que exerce a função de apoio emocional. Recentemente, Letícia comprou ingressos para um show do cantor Leonardo e entrou em contato com a organização para informar sobre o cachorro. Ao chegar ao local do evento, Letícia foi barrada pela segurança.