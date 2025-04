Auxiliar de farmácia tem moto roubada e ainda precisa arcar com 47 prestações do veículo

O auxiliar de farmácia Jonathan Marinho viu seu sonho de ter uma moto transformar-se em pesadelo após o veículo ser furtado dentro do condomínio onde mora em Cotia, na Grande São Paulo .



Imagens de segurança registraram três criminosos que entraram pelo portão da lixeira, arrombaram o cadeado e usaram um controle remoto da guarita para sair com a moto. "Eu fiquei indignado, fiquei revoltado porque isso não pode acontecer", desabafou Jonathan.



A ação ocorreu de madrugada e levantou questões sobre a segurança do local.



O condomínio prometeu ajudar com o pagamento da franquia do seguro, enquanto a família espera que a polícia identifique os culpados.



