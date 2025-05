Avalanche de lama interdita casas e desaloja moradores em Osasco

Um rompimento na rede de distribuição de água de uma adutora da Sabesp afetou três famílias em Osasco. As casas foram tomadas por lama, e os moradores deixaram os imóveis por segurança.



A Defesa Civil interditou as residências devido ao risco de desabamento. Amanda, uma das moradoras afetadas, relatou: "Perdi tudo que eu tinha lá dentro". Funcionários da Sabesp fecharam o fluxo de água e iniciaram reparos na tubulação. Moradores pedem solução rápida para o problema e relatam dificuldades com o abastecimento. Ninguém ficou ferido.



