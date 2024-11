Avião de pequeno porte cai durante tempestade na divisa entre Paraibuna e Santa Branca, em SP

Um avião de pequeno porte foi localizado por equipes de resgate após cair em uma área de mata em Santa Branca, interior de São Paulo, na noite da última quarta (23). Os moradores relataram ouvir um ruído que identificaram como possível falha no motor da aeronave. Em seguida, houve um estrondo descrito como uma explosão. A aeronave colidiu com um morro na região do Vale do Paraíba. As causas do acidente e a identidade dos ocupantes estão sendo investigadas.