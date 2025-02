Avião que ia do Rio para Congonhas faz pouso de emergência em Guarulhos após falha técnica

Um avião realizou um pouso de emergência no aeroporto internacional de Guarulhos devido a uma falha técnica. A aeronave partiu do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino a Congonhas, em São Paulo na última segunda-feira (24). O aeroporto de Guarulhos acionou o plano de emergência, e não houve necessidade de medidas adicionais. Todos os passageiros estão bem. Uma investigação será conduzida para identificar o problema técnico e prevenir ocorrências futuras.



