Babá suspeita de dopar bebê em Belém (PA) é investigada e pode ser presa

Uma babá está sob investigação por supostamente administrar doses excessivas de medicação a um bebê de 11 meses. Após perceberem a sonolência excessiva da criança, os pais instalaram câmeras no quarto, que flagraram a técnica de enfermagem forçando um comprimido contra a boca do bebê. A polícia instaurou um inquérito para apurar o caso, registrado inicialmente como um termo circunstanciado de ocorrência, e aguarda um laudo médico que pode demorar até 30 dias. Se comprovado o uso de substâncias inadequadas, a babá pode responder por maus tratos e lesão corporal.



