Balanço Geral Manhã mostra como funciona desmanche de motos de luxo em São Paulo

Uma operação policial em São Paulo desmantelou um esquema de desmanche de motos após o rastreador de um veículo roubado levar as autoridades ao local. A loja, na rua dos Gusmões, fingia ser legal, mas tinha três andares com peças organizadas por modelo e cor, prontas para venda. Detalhes mostraram que cerca de 15 motos eram desmontadas por dia. Parte da investigação prendeu dois homens, enquanto a busca por outros envolvidos continua. ".



