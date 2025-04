Balanço Geral Manhã tenta intermediar acordo em briga de condomínio que virou caso de polícia em SP

Um condomínio na zona leste de São Paulo enfrenta conflitos internos, dividindo os moradores em apoiadores e opositores da atual gestão do síndico. As reclamações incluem problemas com a qualidade da água, portões que não funcionam corretamente e falhas no sistema de reconhecimento facial. O síndico André justificou que está lidando com problemas herdados da administração anterior e demonstrou sua intenção de renunciar ao cargo. A situação chegou a tal ponto que a polícia foi acionada. Entre as críticas, moradores demonstram insatisfação com a transparência sobre os gastos do condomínio e relatam eventos críticos como uma criança autista presa no elevador.



