Balanço Geral mostra superlotação e atendimento precário em hospital da zona sul de São Paulo

No Hospital Municipal do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, a superlotação é evidente com pacientes espalhados pelos corredores. Uma gestante foi vista caminhando fora do hospital devido à falta de espaço interno. Problemas mais graves incluem um pai que alega perder o filho por atraso em uma cesárea e um paciente que sofreu uma cirurgia na perna errada e teve que ser transferido. Além disso, um idoso internado há mais de 20 dias está em estado grave sem informações claras para a família. Segundo o Tribunal de Contas, o hospital opera além da capacidade e enfrenta a falta de insumos essenciais. A Secretaria Municipal de Saúde promete apuração dos casos.



