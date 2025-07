Balconista pede demissão e desaparece em São Paulo

A balconista Denise Costa, de 32 anos, desapareceu após pedir demissão de forma repentina em São Paulo. Sua saída foi vista, a princípio, como uma busca por nova oportunidade, mas logo após, a família notou que sua foto no WhatsApp havia sumido. Ligações das amigas em busca de informações apenas aumentaram a preocupação.



O pai de Denise informou que ela teve uma briga recente com o ex-namorado, que se recusou a conversar quando ela foi até sua casa. Além disso, Denise visitou suas filhas, conversou com a mais velha e desapareceu em seguida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!