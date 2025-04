Bandido “mergulha” em carro para assaltar mulher que chegava em casa em SP

Uma moradora foi surpreendida por um criminoso enquanto entrava na garagem de seu prédio. O bandido, que estava em um carro prata, mergulhou pela janela do carro dela para roubar o celular no painel.



Para se defender, a motorista acelerou, danificando o portão da garagem e batendo contra uma coluna de concreto. Mesmo após a colisão, o ladrão conseguiu pegar o celular e fugiu rastejando pela fresta do portão.



Ele escapou em um veículo que o aguardava na avenida. A polícia está focada em identificar o carro prata para localizar o autor do crime.



