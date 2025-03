Bandido que roubou carro de luxo em oficina de SP é preso com joias, arma e munições

Dois ladrões realizaram um assalto em uma concessionária na região metropolitana de São Paulo , levando uma BMW, um Volvo, e itens como aparelhos telefônicos. Luiz Gustavo, um dos suspeitos, foi identificado por câmeras de segurança e preso em flagrante. Em sua residência, a polícia encontrou a arma usada no crime e outros objetos roubados. Estima-se que o prejuízo ultrapasse R$ 500 mil. As buscas continuam para localizar os veículos e o segundo suspeito.



