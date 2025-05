Bandido tenta fugir por estação de metrô após quebrar vidro de carro em SP para furtar objetos

Dois suspeitos foram detidos pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) na estação Vila Prudente do metrô deSão Pualo durante uma tentativa de furto. Eles usavam uma moto cuja placa estava suprimida. Um foi preso no local e o outro fugiu para a estação, mas também foi capturado. A dupla, de 20 e 23 anos, faz parte da gangue Quebra-Vidro. Um dos homens foi liberado enquanto o outro responderá por adulteração de placa. O objeto usado para quebrar vidros, uma vidia, foi apreendido. Em depoimentos, moradores destacam que o crime gera insegurança, levando-os a maior precaução nas ruas.



