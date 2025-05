Bandidos agem rapidamente e roubam três carros de lava-rápido na zona sul de São Paulo

Três criminosos realizaram um ousado roubo a mão armada em um lava-rápido, a apenas 400 metros de um batalhão da Polícia Militar na zona sul de São Paulo.



A ação, que durou menos de oito minutos, ocorreu em plena luz do dia. Os ladrões renderam os funcionários e priorizaram os carros de luxo no local.



Um dos bandidos teve dificuldades ao tentar fugir com um dos veículos, colidindo com outros carros no estacionamento.



