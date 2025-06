Bandidos chegaram de moto e atiraram mais de vinte vezes contra uma academia de Belém (PA). O dono do estabelecimento teria se recusado a pagar uma taxa cobrada por criminosos. Ataques parecidos têm se tornado comuns no Pará.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!