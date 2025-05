Bandidos clonam controle de mansão e fazem idosos reféns em São Paulo

Um grupo de criminosos invadiu uma mansão no Morumbi, em São Paulo , clonando o controle do portão eletrônico. O casal de idosos, de 84 anos, e uma funcionária foram mantidos reféns, amarrados e amordaçados, enquanto a quadrilha procurava por joias e dinheiro. Um dos assaltantes insistiu na existência de um cofre, embora as vítimas negassem. Durante o roubo, uma arma foi apontada para a cabeça de uma das vítimas, e houve ameaças constantes. Além de joias e dinheiro, roubaram também o equipamento de vigilância. A funcionária, que teve os braços feridos, destacou que, apesar do trauma, todos escaparam com vida. Ela ressaltou a necessidade de melhorar a segurança de controles eletrônicos.



