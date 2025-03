Bandidos com fuzis tentam assaltar carro-forte na zona sul de SP e são surpreendidos por seguranças

Criminosos fortemente armados tentaram assaltar um carro-forte no estacionamento de um supermercado na zona sul de São Paulo , . Os assaltantes, que entraram como clientes, usavam fuzis e um escudo artesanal feito de chapa de ferro. Durante a ação, houve troca de tiros com os seguranças que abasteciam os caixas eletrônicos. Surpreendidos pela reação, os criminosos fugiram sem conseguir roubar o dinheiro, abandonando seu veículo e o escudo usado na tentativa de roubo. A polícia investiga se o crime está relacionado a um assalto semelhante ocorrido em julho de 2024, no mesmo local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!