Bandidos do PCC ligados ao 'Novo Cangaço' são baleados na Grande São Paulo

A polícia desmantelou um plano de ataque envolvendo membros da do "Novo Cangaço" em Cotia, na Grande São Paulo . Dois suspeitos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC) foram alvejados após troca de tiros com agentes durante uma operação policial. A ação ocorreu quando os policiais chegaram à residência onde os criminosos planejavam o assassinato de um agente penal.

O incidente começou quando as forças policiais cercaram a casa dos suspeitos e foram recebidas a tiros. Os dois homens feridos no confronto foram resgatados por socorristas e levados para o hospital; seu estado de saúde não foi divulgado. Nenhum policial ficou ferido na operação.

Os indivíduos capturados são Elcio Antônio Oliveira e José Wilson Barbosa Camelo. Oliveira é conhecido por seus crimes na Bahia relacionados a roubo e tráfico de drogas, enquanto Camelo tem histórico criminal que inclui uma tentativa frustrada de roubo milionário em 2018.

As investigações revelam que esses criminosos estão envolvidos em diversos delitos pelo Brasil, incluindo arrombamentos e roubos armados nos estados da Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte. As autoridades acreditam que eles estavam contratados para realizar um ataque contra o agente penal devido à sua experiência com armamento pesado.

A operação foi resultado do trabalho conjunto entre inteligência policial e unidades especializadas como a ROTA (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar). O secretário de Segurança Pública destacou que ações semelhantes continuarão sendo realizadas para combater as atividades dessa organização criminosa fortemente armada.

Enquanto isso, moradores locais expressaram surpresa ao descobrir que viviam próximos aos integrantes perigosos dessa quadrilha especializada em ataques conhecidos como "domínio das cidades". A investigação prossegue para identificar outros possíveis cúmplices envolvidos no planejamento deste atentado contra o agente público.

