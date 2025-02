Bandidos enganam porteiro, invadem prédio, assaltam apartamento e arrebentam portão para fugir

Os criminosos enganaram o porteiro de um condomínio no bairro da Pompeia, em São Paulo, para entrar e roubar um apartamento enquanto os moradores estavam ausentes. Câmeras de segurança capturaram a fuga dos assaltantes, mostrando o momento em que eles quebraram a trava do portão para escapar. O incidente aconteceu por volta das 4 da tarde. O zelador, percebendo a demora suspeita do invasor, acionou a polícia, mas os ladrões já haviam fugido. As imagens estão com as autoridades, que continuam buscando identificar os envolvidos. Se alguém tiver informações, pode ajudar através do 181, o disco de denúncia.