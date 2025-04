Bandidos furtam estepes de carros estacionados em shopping de São Paulo

Imagens mostram dois suspeitos saindo apressadamente de um carro branco após romper a cancela do local. Agentes da guarda civil ouviram disparos, e o veículo foi encontrado com ferramentas, um estepe possivelmente furtado e uma mancha que pode ser de sangue. Apesar da suspeita de tiros, nem a Guarda Civil nem a Polícia Militar confirmaram ter disparado. As autoridades investigam o caso, e ninguém foi preso até o momento.



