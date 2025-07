Bandidos invadem apartamento e fazem turistas reféns em bairro nobre de São Paulo

Uma família de turistas enfrentou um susto ao retornar ao apartamento alugado no Itaim Bibi, bairro nobre de São Paulo . Criminosos aproveitaram a ausência dos seguranças, que saíram juntos para jantar, e invadiram o imóvel. A polícia informou que enquanto os bandidos roubavam itens de valor dos cofres, a família foi mantida refém. A quadrilha é suspeita de ter invadido outros cinco apartamentos na região recentemente. As vítimas registraram boletim de ocorrência e, apesar do susto, não se feriram.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!