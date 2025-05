Bandidos invadem clube de tiro em São Paulo e levam dezenas de armas

Um clube de tiro localizado na zona oeste de São Paulo foi invadido por quatro criminosos que roubaram 30 armas e o carro do filho do proprietário. A ação foi cuidadosamente planejada e aconteceu enquanto o clube estava fechado. O filho do dono foi abordado ao chegar para abrir o portão e sofreu um ferimento na mão. A polícia utiliza imagens de câmeras da vizinhança para identificar e localizar os suspeitos.



